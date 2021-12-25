В «Газпроме» отвергли обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

Обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даём мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Куприянов отметил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.

Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже спотовых цен.

«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом «Газпром». Лучше посмотреть в зеркало», — подытожил представитель компании.

Ранее стало известно, что «Газпром» на сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу в воскресенье, 26 декабря.