«Газпром» не возобновил поставки по трубопроводу Ямал — Европа
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Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе аукциона «на сутки вперёд» предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа на польский участок магистрали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа. По его словам, это «абсолютно коммерческая ситуация».
В пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.