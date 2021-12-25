«Газпром» не возобновил поставки по трубопроводу Ямал — Европа

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«Газпром» на сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу в воскресенье, 26 декабря, свидетельствуют данные GSA Platform. Компания уже шестой день подряд воздерживается от бронирования польского участка трубопровода.
«Газпром» не возобновил поставки по трубопроводу Ямал — Европа
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе аукциона «на сутки вперёд» предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа на польский участок магистрали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа. По его словам, это «абсолютно коммерческая ситуация».

В пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.

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