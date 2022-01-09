В Fitch допустили, что рынок газа в Европе станет более дефицитным из-за «Силы Сибири — 2»

В рейтинговом агентстве Fitch рассказали, как может повлиять на европейский рынок газа увеличение «Газпромом» поставок в Китай, в том числе по «Силе Сибири — 2».

Об этом в комментарии РИА Новости рассказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

«Газпром», безусловно, продолжит поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам, но количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объёмов, может действительно снизиться. Это может привести к тому, что «Газпром» перестанет быть балансирующим поставщиком «последней инстанции» в Европе, так как часть газа с месторождений Западной Сибири пойдёт в Китай», — сказал он.

В итоге рынок газа в Европе может стать более дефицитным, считает Маринченко, а пики потребления будут покрываться за счёт СПГ, за который придётся конкурировать с Азией.

Вместе с тем газ, поставленный в Китай по газопроводу, — это дополнительные объёмы СПГ, которые не будут куплены КНР. Они будут доступны другим покупателям, в том числе европейским, рассказал эксперт.

Речь о возможном дефиците газа на европейском рынке можно будет вести после того, как «Сила Сибири — 2» будет введена в эксплуатацию, уточнил он.

Маринченко подчеркнул, что выход на китайский газовый рынок для «Газпрома» — абсолютно прагматичная концепция, потому что компания в дальнейшем может столкнуться с падением спроса на газ в Европе из-за перехода на возобновляемые источники энергии.

В начале сентября прошлого года поставки газа в Китай по «Силе Сибири» четвёртый раз за год обновили абсолютный рекорд.