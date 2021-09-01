Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» обновили рекорд

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» четвёртый раз за год обновили абсолютный рекорд, сообщает «Газпром».

«Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки четвёртый раз за этот год обновили абсолютный рекорд», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что поставки более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства «Газпрома».

Ранее начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что экспорт компании в 2021 году в Европу превысит 183 млрд кубометров газа.