Поставки газа в КНР по «Силе Сибири» обновили рекорд
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- РИА Новости
«Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки четвёртый раз за этот год обновили абсолютный рекорд», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что поставки более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства «Газпрома».
Ранее начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что экспорт компании в 2021 году в Европу превысит 183 млрд кубометров газа.