Аналитик Юшков объяснил слова Борреля о неспособности ЕС запретить «Северный поток — 2»

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что институты ЕС, в том числе Еврокомиссия, не могут запретить реализацию «Северного потока — 2», если она проходит в соответствии с европейскими правилами.
Аналитик Юшков объяснил слова Борреля о неспособности ЕС запретить «Северный поток — 2»
  • AP

По мнению аналитика, несмотря то что кому-то политически может не нравиться газопровод, а отдельные члены ЕС типа Польши постоянно совершают нападки на проект, пока нет никаких санкций против «Северного потока — 2» со стороны Евросоюза.

«Тогда нравится он или не нравится, политически поддерживаешь его или нет, но есть законодательство Евросоюза. Если ты подаёшь все необходимые документы, они обязаны рассмотреть эти заявки в соответствии с законодательством ЕС», — пояснил Юшков.

Он добавил, что у ЕС нет претензий к газопроводу.

Эксперт заявил, что единственный вопрос, который возникает, связан с компанией, которую «Газпром» предлагает в качестве оператора.

«Если не будет нового закона о том, что запрещается вводить в эксплуатацию (а это возможно только в случае серьёзного ухудшения российско-европейских отношений), то в любом случае газопровод будет введён в эксплуатацию. Просто вопрос в сроках и в том, кто будет компанией-оператором», — заключил собеседник RT.

Ранее Боррель заявил, что институты ЕС, в том числе Еврокомиссия, не могут запретить реализацию «Северного потока — 2», если она проходит в соответствии с европейскими правилами.

По его словам, инфраструктура трубопровода готова и проходит процесс квалификации в регуляторах ФРГ, а затем Евросоюза. Он рассказал, что регуляторы определят, может ли данный проект «функционировать внутри системы газовых поставок Европы».

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