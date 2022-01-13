Боррель высказался о неспособности ЕС запретить проект «Северный поток — 2»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что институты ЕС, в том числе Еврокомиссия, не могут запретить реализацию «Северного потока — 2», если она проходит в соответствии с европейскими правилами.

Он отметил, что проект «Северный поток — 2» реализован группой компаний, в том числе из Германии и других стран ЕС.

По словам Борреля, инфраструктура трубопровода готова и проходит процесс квалификации в регуляторах ФРГ, а затем Евросоюза. Он рассказал, что регуляторы определят, может ли данный проект «функционировать внутри системы газовых поставок Европы». При этом Боррель заявил, что в Европе много раз говорили, что «не рассматривают эту инфраструктуру как приоритетную для ЕС».

«Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами… Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов — Германии и ЕС, — инфраструктура будет работать. Если нет, то нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Германия не самостоятельна в вопросах отстаивания своих экономических интересов на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».