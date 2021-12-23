Депутат бундестага: затягивание запуска «Северного потока — 2» усугубит кризис в ЕС
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«Политически обусловленное и вредное затягивание «Северного потока — 2» будет способствовать обострению (энергокризиса в ЕС. — RT)», — сказал он.
Собеседник подчеркнул, что рост цен на энергоносители повлияет на ухудшение социальной обстановки и ускорит инфляцию.
По мнению представителя бундестага, запуск «Северного потока — 2» может положительно отразиться на разрешении ситуации.
Цены на газ в Европе 22 декабря, по данным лондонской биржи ICE, превысили $2050 за 1 тыс. куб. м.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о росте цен на газ в ЕС.