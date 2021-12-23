Депутат бундестага: затягивание запуска «Северного потока — 2» усугубит кризис в ЕС

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Затягивание запуска «Северного потока — 2» будет способствовать обострению энергетического кризиса в Европе, заявил ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.
Депутат бундестага: затягивание запуска «Северного потока — 2» усугубит кризис в ЕС
  • © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«Политически обусловленное и вредное затягивание «Северного потока — 2» будет способствовать обострению (энергокризиса в ЕС. — RT)», — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что рост цен на энергоносители повлияет на ухудшение социальной обстановки и ускорит инфляцию. 

По мнению представителя бундестага, запуск «Северного потока — 2» может положительно отразиться на разрешении ситуации.

Цены на газ в Европе 22 декабря, по данным лондонской биржи ICE, превысили $2050 за 1 тыс. куб. м.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о росте цен на газ в ЕС.

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