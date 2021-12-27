В Германии заявили о выполнении Россией своих контрактных обязательств по поставкам газа

Представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что Россия, по информации Берлина, выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.

«По нашим сведениям, Россия соблюдает свои обязательства по поставкам», — цитирует её ТАСС.

Также она добавила, что власти страны внимательно следят за ситуацией с газом.

«Безопасность газоснабжения обеспечена, это сохраняется, перебоев с поставками нет», — сказала она.

Ранее в «Газпроме» назвали объёмы реверса газа из Германии на Украину.

Представитель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФАН высказался о ситуации в сфере энергетики Европы.