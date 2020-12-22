«Мутация в сторону повышенной контагиозности»: что известно о «британской» версии коронавируса

Мутации ожидаемы для вирусов, заявили в Роспотребнадзоре в связи с выявлением в Великобритании нового штамма COVID-19. Авиасообщение с Британией уже прекратили Россия и ряд других стран. По мнению экспертов, очередная мутация пока не изучена, известно только, что вирус стал передаваться с большей скоростью. При этом сейчас нет данных, которые продемонстрировали бы, что мутации изменили свойства COVID-19 и на неё не действуют существующие вакцины. Однако дополнительные меры предосторожности необходимы, уверены специалисты.

Роспотребнадзор выпустил заявление в связи с выявленной в Великобритании версией коронавируса (штамм VUI 202012/01). Как подчеркнули в ведомстве, мутации «ожидаемы для вирусов» и чаще всего являются просто «нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов», а ситуация остаётся на контроле.

В Минздраве России сообщили, что данные о мутации коронавируса в Великобритании уточняются в ходе работы с иностранными специалистами.

«Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения», — отметили в ведомстве.

Напомним, 14 декабря 2020 года в Великобритании было объявлено об обнаружении нового варианта коронавируса. По мнению британских медиков, он может быть причиной быстрого распространения COVID-19 на юго-востоке страны. В связи с этим были ужесточены ограничительные меры в Лондоне, а также в Восточной и Юго-Восточной Англии. Аналогичные шаги были предприняты в Шотландии и Уэльсе.

Ограничительные меры введены на значительной части территории Соединённого Королевства, где была обнаружена новая разновидность коронавируса

Reuters

© Toby Melville

При этом премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон допустил риск передачи нового типа вируса на 70% быстрее обычного.

«Действительно, похоже, что она (новая разновидность коронавируса. — RT) распространяется значительно легче. Согласно данным раннего анализа… новая разновидность может повысить индекс репродукции R на 0,4 или больше. И хотя по этому вопросу сохраняется существенная неопределённость, трансмиссивность новой разновидности может превышать трансмиссивность старой, изначальной разновидности с разницей до 70%», — сообщил Джонсон.

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Появление новой мутации коронавируса прокомментировали и во Всемирной организации здравоохранения. В ведомстве отметили, что доказательств серьёзного влияния мутации на структуру вируса нет.

«На данный момент нет доказательств того, что эта разновидность действует иначе. Но мы, разумеется, проявляем осторожность, чтобы оценить ситуацию должным образом… Они (британские коллеги. — RT) пытаются определить, имеются ли какие-то перемены в выработке нейтрализующих антител. И эта проверка будет проведена в отношении всех выявленных разновидностей. Так что доказательств того, что данная разновидность действует иначе, у нас на данный момент нет», — сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, нет доказательств и достаточных данных, чтобы сказать, что новый подтип коронавируса влияет на патогенность, тяжёлую заболеваемость и смертность. Также она сообщила о рекомендации ВОЗ всем странам самостоятельно оценивать риск завоза разновидности коронавируса при принятии решения о перекрытии границ.

По данным СМИ, в ВОЗ также подтвердили распространение новой версии вируса на такие страны, как Нидерланды, Дания и Австралия.

Изолировать Великобританию

После известия о повышенной контагиозности (способности заражать) нового типа вируса в ряде европейских государств сообщили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании. Запрет на полёты объявили Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Болгария, Эстония, Турция, Швейцария и ряд других стран.

Россия также объявила о временном прекращении авиасообщения с Великобританией.

«Ограничения вступают в силу с 00 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели», — передаётся в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Подобные меры российские эксперты считают обоснованными.

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«У нас много граждан, которые граждане и Великобритании, и России. У нас много граждан, которые будут ездить и ездят туда-обратно», — отметил в беседе с RT бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов.

По его мнению, необходимо исключить появление новой версии коронавируса в России.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев также заявил в разговоре с RT, что подтип коронавируса быстро распространяется, поэтому защитные меры необходимы.

«Эпидемиология остаётся неясной»

Как сообщил в беседе с RT академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев, пока неизвестно, какова клиническая картина новой версии вируса. Поэтому непонятно, сможет ли мутировавший коронавирус вызвать новое заболевание у перенёсших болезнь или у вакцинированных.

«Эпидемиология этого вируса остаётся неясной. То есть биологические позиции только изучаются во всём мире. Неизвестно, будет ли разновидность этого вируса иметь собственную картину заболевания и будет ли она пересекаться с тем вирусом, который сейчас присутствует у нас», — заявил Румянцев.

По мнению врача-эпидемиолога, первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадия Онищенко, коронавирус за прошедший год — с самого начала эпидемии — произвёл уже сотни мутаций.

Клиническая картина заболевания новой разновидностью вируса пока не определена

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«Ещё в самом начале, когда коронавирус развивался в Ухани, произошла первая мутация. Штамм остался тем же самым, однако произошла его мутация в сторону повышенной контагиозности, он стал больше заражать. За прошедший год было несколько сотен других мутаций. Научных данных о том, что вирус научился обходить действующие вакцины, на сегодня нет. Границы с Великобританией закрыли, и это оправданно: надо как следует разобраться. А главная задача сейчас — вакцинировать население как можно быстрее, чтобы остановить эпидемию и сократить число возможных мутаций», — заявил в беседе с RT Онищенко.

Похожего мнения придерживается и заведующий отделом вирусологии им. А.А. Смородинцева Института экспериментальной медицины, профессор и эксперт ВОЗ Лариса Руденко. В беседе с RT она отметила, что в настоящее время известно лишь о повышенной скорости инфицирования новым типом вируса.