Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса

Выявленные в Великобритании мутации коронавируса почти не влияют на клиническую картину. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзор в связи с выявлением в Британии нового штамма COVID-19.

В ведомстве напомнили, что мутации «ожидаемы для вирусов» и чаще всего являются просто «нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов».

«Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций ещё предстоит полностью определить», — говорится в сообщении.

Как заявили в Роспотребнадзоре, в субъектах России был организован регулярный отбор материала от больных COVID-19.

Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», который, как отмечается, имеет «большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов».

«Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.