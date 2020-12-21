Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса
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В ведомстве напомнили, что мутации «ожидаемы для вирусов» и чаще всего являются просто «нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов».
«Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций ещё предстоит полностью определить», — говорится в сообщении.
Как заявили в Роспотребнадзоре, в субъектах России был организован регулярный отбор материала от больных COVID-19.
Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», который, как отмечается, имеет «большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов».
«Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.