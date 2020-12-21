Минздрав заявил о контактах с зарубежными коллегами по новому штамму коронавируса

В Минздраве России сообщили, что данные о возможном новом штамме коронавируса в Великобритании проверяются специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами.

«Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее сообщалось, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с телеканалом «360» заявил, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, быстро распространяется, поэтому необходимо принимать меры защиты.