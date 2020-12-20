«Надеемся на это»: Мурашко допустил начало вакцинации пожилых россиян от COVID-19 на следующей неделе

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил надежду на то, что со следующей недели может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции россиян старше 60 лет. По словам министра, сейчас завершаются клинические испытания препарата в этой возрастной группе. Мурашко добавил, что заболеваемость COVID-19 в стране остаётся высокой, однако кардинального роста в последние недели не отмечено. За прошедшие сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавирусной инфекции, 20 915 пациентов выздоровели, 511 скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Вакцинация пожилых россиян от COVID-19 может начаться на следующей неделе, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, мы надеемся на это», — заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас завершаются клинические испытания вакцины в возрастной группе старше 60 лет.

Глава ведомства добавил, что заболеваемость COVID-19 в стране остаётся на высоком уровне, однако кардинального роста в последние недели не наблюдается.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавирусной инфекции. Ещё 20 915 человек полностью выздоровели, 511 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Общее число зафиксированных в России случаев коронавирусной инфекции достигло 2 848 377, с начала эпидемии умерли 50 858 человек (1,79%), выздоровели — 2 275 657 (79,89%).

По информации Роспотребнадзора, за всё время в стране сделано почти 86 млн тестов на COVID-19, более 612,5 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (7263), Санкт-Петербурге (3759), Московской (1539), Нижегородской (499) и Свердловской (403) областях.

В столичном оперштабе сообщили, что за прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1574 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 489 человек.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы по возможности воздержаться от походов в магазины и торговые центры в период подготовки к праздникам и соблюдать меры безопасности.

«Что касается москвичей старшего поколения: им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году», — приводит его слова РИА Новости.

Выступая в эфире телеканала «Россия 1», градоначальник отметил, что в нынешней эпидемиологической обстановке большое застолье может представлять риск для жизни и здоровья.

Напомним, что в этом году в столице не будут проводить массовые новогодние мероприятия, в новогоднюю ночь будут закрыты рестораны и клубы, им запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00.

Собянин также вновь рассказал о работе сервиса для оценки степени поражения лёгких «КТ-калькулятор», разработанного в столице совместно с исследователями МГУ имени М.В. Ломоносова. Мэр пояснил, что сервис позволит отслеживать состояние пациентов с пневмонией, не прибегая к частой процедуре компьютерной томографии.

«Уже без КТ можно с вероятностью 90% сказать, болеет человек пневмонией или нет, какой у него уровень пневмоний. Это особенно важно для тех, кому нужен постоянный контроль за состоянием. Человеку же невозможно делать КТ каждый день, это для здоровья пагубно», — разъяснил он.

Тем временем в России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V», который уже был доставлен во все регионы страны. В столице на данный момент прививку могут сделать медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных служб, МФЦ, сферы культуры, отрасли торговли и услуг, а с 21 декабря запись на вакцинацию будет доступна для работников транспорта, сферы энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что десятки стран выразили заинтересованность в приобретении российской вакцины от COVID-19. В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства уточнил, что поставка компонентов отечественных вакцин в другие государства никак не отразится на проведении вакцинации в стране, но позволит улучшить качество самого препарата.

По словам главы государства, система здравоохранения России не без проблем, но при этом достаточно быстро сумела отреагировать на вызов пандемии коронавирусной инфекции.

По всему миру, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 76,3 млн случаев COVID-19. В число наиболее пострадавших от пандемии стран входят США (17,6 млн случаев заболевания), Индия (более 10 млн) и Бразилия (7,2 млн). Больше всего летальных исходов также отмечено в этих странах — более 316 тыс. в США, свыше 186 тыс. в Бразилии и более 145 тыс. в Индии.

Между тем в США были зарегистрированы несколько вакцин от коронавируса: сначала были одобрена для применения препараты компаний BioNTech и Pfizer, позже — препарат компании Moderna. При этом американский лидер Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США начнут поставлять вакцину в другие страны только после того, как её получат американские граждане. Решение президента Соединённых Штатов в интервью изданию The New York Times прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он, в частности, выразил разочарование тем, что первые партии препаратов от COVID-19 прибудут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось. Также Зеленский сообщил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

«Украинскому обществу, конечно же, невозможно объяснить, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — заявил президент Украины.