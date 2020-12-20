Собянин призвал старшее поколение не ходить за новогодними покупками

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей старшего поколения отказаться от походов за покупками в предновогодние дни и попросить помочь с подготовкой к праздникам родственников или знакомых, не входящих в группу риска по коронавирусу.

«Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году», — цитирует мэра Москвы в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.

Он также напомнил, что большое застолье в текущей эпидемиологической ситуации может быть связано с серьёзным риском для здоровья и жизни.

Ранее торговым центрам Москвы рекомендовали проводить предновогодние акции для привлечения покупателей в непиковые часы утром и вечером, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

В ноябре стало известно, что в Москве не будут проводить массовые новогодние мероприятия, а в новогоднюю ночь не будут работать рестораны и клубы.