В Москве запретили проводить массовые новогодние мероприятия

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В связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции в этом году в Москве не будут проводить массовых новогодних мероприятий. Об этом в интервью Первому каналу заявил мэр города Сергей Собянин.
В Москве запретили проводить массовые новогодние мероприятия
  • © Мария Девахина
  • РИА Новости

«До Нового года ещё далеко. Но тем не менее массовые мероприятия, очевидно, проводиться не будут в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские новогодние мероприятия», — сказал Собянин.

Ранее в Департаменте торговли и услуг Москвы сообщили, что в городе в новогоднюю ночь не будут работать рестораны и клубы.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в Подмосковье не будут проводиться массовые мероприятия в новогодние праздники.

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