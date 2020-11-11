В Москве запретили проводить массовые новогодние мероприятия
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- РИА Новости
«До Нового года ещё далеко. Но тем не менее массовые мероприятия, очевидно, проводиться не будут в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские новогодние мероприятия», — сказал Собянин.
Ранее в Департаменте торговли и услуг Москвы сообщили, что в городе в новогоднюю ночь не будут работать рестораны и клубы.
Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в Подмосковье не будут проводиться массовые мероприятия в новогодние праздники.