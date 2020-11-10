В новогоднюю ночь все рестораны в Москве будут закрыты

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Рестораны и клубы в Москве не будут работать в новогоднюю ночь, заявил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
В новогоднюю ночь все рестораны в Москве будут закрыты
  • РИА Новости

«Конечно же, Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря, но, к сожалению, в более скромном формате, и большинство ресторанов в новогоднюю ночь работать не будут, точнее не большинство, а, наверное, все», — подчеркнул он.

Он пояснил, что введённое ограничение на работу с 23:00 до 6:00 распространяется на все заведения общественного питания, клубы и  дискотеки.

По словам Немерюка, представители бизнеса были заранее предупреждены о данных мерах.

С 13 ноября заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям Москвы запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00, а театрам и кинотеатрам — заполнять зал более чем на 25%.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что дополнительные ограничения в городе вводятся сразу на два месяца, до 15 января, для снижения уровня заболеваемости коронавирусом.

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