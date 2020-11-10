Новые ограничения по коронавирусу в Москве действуют до 15 января

Дополнительные ограничения в Москве из-за ситуации с коронавирусом вводятся сразу на два месяца для снижения уровня заболеваемости, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей», — цитирует Интерфакс мэра.

В частности, c 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года проведение спортивных мероприятий с участием зрителей будет возможно только при согласовании с Департаментом спорта и столичным управлением Роспотребнадзора.

Ранее Собянин издал указ о введении дополнительных ограничений в столице из-за роста заболеваемости коронавирусом.

За сутки, по данным на 10 ноября, в Москве госпитализированы 1522 пациента с коронавирусной инфекцией.