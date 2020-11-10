Новые ограничения по коронавирусу в Москве действуют до 15 января

Короткая ссылка
Дополнительные ограничения в Москве из-за ситуации с коронавирусом вводятся сразу на два месяца для снижения уровня заболеваемости, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Новые ограничения по коронавирусу в Москве действуют до 15 января
  • АГН «Москва»

«Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей», — цитирует Интерфакс мэра.

В частности, c 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года проведение спортивных мероприятий с участием зрителей будет возможно только при согласовании с Департаментом спорта и столичным управлением Роспотребнадзора.

Ранее Собянин издал указ о введении дополнительных ограничений в столице из-за роста заболеваемости коронавирусом.

За сутки, по данным на 10 ноября, в Москве госпитализированы 1522 пациента с коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить