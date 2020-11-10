Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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В ближайшие недели ситуация с коронавирусом в Москве может ухудшиться, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в городе наблюдается значительный рост числа заболевших, а в понедельник, 9 ноября, были выявлены рекордные 6897 случаев инфицирования.

По его словам, если в середине августа из 100 ПЦР-тестов один давал положительный результат, то в конце октября их доля выросла до 5,8%, а затем — до 7,5%. 

«И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — написал Собянин в своём блоге.

Он выразил надежду, что новые ограничения «сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей».

Ранее сообщалось, что с 23:00 до 06:00 в Москве приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания

Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционную форму обучения.

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