В Подмосковье введут ограничения на массовые мероприятия на Новый год

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что в регионе не будут проводиться массовые мероприятия в период новогодних праздников.

«Массовых мероприятий у нас также придётся избежать, но с семьёй, тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год», — сказал он.

Воробьёв сообщил, что на текущей неделе в Подмосковье ежедневно госпитализируют около 900—1000 заболевших коронавирусом, при этом каждый день столько же человек выписывают.

По его словам, в настоящее время в регионе пациентами с коронавирусом занято около 12 тыс. коек.

Воробьёв добавил, что запас коек для пациентов есть.

Ранее телеканал «360» передавал, что студентов вузов и колледжей Московской области переведут на дистанционное обучение с 16 ноября. С 11 ноября в регионе заблокируют социальные карты для граждан старше 65 лет.