В Подмосковье введут ограничения на массовые мероприятия на Новый год

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что в регионе не будут проводиться массовые мероприятия в период новогодних праздников.
В Подмосковье введут ограничения на массовые мероприятия на Новый год
  • Pixabay

«Массовых мероприятий у нас также придётся избежать, но с семьёй, тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год», — сказал он.

Воробьёв сообщил, что на текущей неделе в Подмосковье ежедневно госпитализируют около 900—1000 заболевших коронавирусом, при этом каждый день столько же человек выписывают.

По его словам, в настоящее время в регионе пациентами с коронавирусом занято около 12 тыс. коек.

Воробьёв добавил, что запас коек для пациентов есть.

Ранее телеканал «360» передавал, что студентов вузов и колледжей Московской области переведут на дистанционное обучение с 16 ноября. С 11 ноября в регионе заблокируют социальные карты для граждан старше 65 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить