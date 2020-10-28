Массовые мероприятия на Новый год в Петербурге маловероятны
- РИА Новости
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«Я полагаю, что в этом году больших новогодних праздников, по крайней мере у нас на территории города, не будет», — цитирует РИА Новости слова Башкетовой в эфире телеканала «78».
По её словам, сейчас в России не вторая волна, а продолжение эпидемического процесса, который сейчас выстраивается у всех ОРВИ в осенне-зимний период.
Она отметила, что сейчас главным образом болеют молодые трудоспособные люди.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что каждый десятый россиянин не верит в существование коронавируса.