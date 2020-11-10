В Подмосковье введут новые ограничения для студентов и пожилых граждан

Студентов вузов и колледжей Московской области переведут на дистанционное обучение с 16 ноября. С 11 ноября в регионе заблокируют социальные карты для граждан старше 65 лет.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы сделали всё правильно, но сегодня жизнь заставляет сделать следующий шаг. Не очень популярный, но очень важный для сохранения жизней. Со среды я дал команду заблокировать социальные карты для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании с зампредами областного правительства.

По его словам, студенты колледжей будут учиться дистанционно, как и в высших учебных заведениях.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.