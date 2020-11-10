В Подмосковье введут новые ограничения для студентов и пожилых граждан
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы сделали всё правильно, но сегодня жизнь заставляет сделать следующий шаг. Не очень популярный, но очень важный для сохранения жизней. Со среды я дал команду заблокировать социальные карты для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании с зампредами областного правительства.
По его словам, студенты колледжей будут учиться дистанционно, как и в высших учебных заведениях.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.