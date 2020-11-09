Эпидемиолог оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.

«Воздух в самолёте проходит через системы кондиционирования, в которых установлены HEPA-фильтры. Они способы уловить практически все вирусные частицы», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, наибольший риск могут представлять соседи по креслам, не соблюдающие масочный режим, а также непосредственно здание аэропорта, поскольку там приходится контактировать с большим потоком людей во время оформления билетов, проверки багажа или ожидания посадки.

По словам Выгоняйлова, каждый пассажир должен соблюдать индивидуальные меры защиты.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.