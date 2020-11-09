Эпидемиолог оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах

Короткая ссылка
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.
Эпидемиолог оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах
  • РИА Новости

«Воздух в самолёте проходит через системы кондиционирования, в которых установлены HEPA-фильтры. Они способы уловить практически все вирусные частицы», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, наибольший риск могут представлять соседи по креслам, не соблюдающие масочный режим, а также непосредственно здание аэропорта, поскольку там приходится контактировать с большим потоком людей во время оформления билетов, проверки багажа или ожидания посадки.

По словам Выгоняйлова, каждый пассажир должен соблюдать индивидуальные меры защиты.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить