В Москве ТЦ предложили проводить предновогодние акции в непиковые часы

Торговым центрам Москвы рекомендовано проводить предновогодние акции для привлечения покупателей в непиковые часы утром и вечером, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, торговым центрам было предложено разработать план мероприятий, чтобы в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями обслуживать возросший поток клиентов.

«Ключевой момент здесь — максимально постараться ограничить распространение коронавирусной инфекции... Обязательно предусмотреть различные акции именно в утренние и вечерние часы... чтобы привлечь большее количество покупателей именно в непиковое время», — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, торговые центры должны будут выделить дополнительных сотрудников для регулирования потоков покупателей во избежание скопления у касс и в торговых залах.

Ранее сообщалось, что Минпромторг разработал план по организации работы фуд-кортов в торговых центрах.