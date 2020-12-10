В Москве ТЦ предложили проводить предновогодние акции в непиковые часы

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Торговым центрам Москвы рекомендовано проводить предновогодние акции для привлечения покупателей в непиковые часы утром и вечером, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В Москве ТЦ предложили проводить предновогодние акции в непиковые часы
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

По его словам, торговым центрам было предложено разработать план мероприятий, чтобы в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями обслуживать возросший поток клиентов.

«Ключевой момент здесь — максимально постараться ограничить распространение коронавирусной инфекции... Обязательно предусмотреть различные акции именно в утренние и вечерние часы... чтобы привлечь большее количество покупателей именно в непиковое время», — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, торговые центры должны будут выделить дополнительных сотрудников для регулирования потоков покупателей во избежание скопления у касс и в торговых залах.

Ранее сообщалось, что Минпромторг разработал план по организации работы фуд-кортов в торговых центрах.

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