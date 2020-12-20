Мурашко допустил старт вакцинации от COVID-19 пожилых с будущей недели

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 граждан старше 60 лет может начаться в России со следующей недели, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Да, мы надеемся на это», — приводит ТАСС его ответ в эфире телеканала «Россия 1» на вопрос о старте вакцинации пожилых россиян на следующей неделе.

По словам Мурашко, сейчас уже завершаются клинические испытания вакцины на данной категории граждан.

Ранее Мурашко сообщил, что в России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения.

С 21 декабря в Москве открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан — работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.