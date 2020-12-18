В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
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По его словам, вакцинация от COVID-19 постепенно «набирает обороты», а город получает дополнительные партии вакцины.
«В этой связи с понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей», — написал он.
Речь идёт о работниках транспорта, энергетики, промышленности, сотрудниках СМИ.
«В общей сложности около 1 млн москвичей, которые теперь смогут защитить от COVID-19 себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе», — подчеркнул он.
Ранее Собянин во время осмотра пункта вакцинации в поликлинике №68 сообщил, что с 21 декабря записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве смогут работники промышленности, транспорта и СМИ.