В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан

Ещё около миллиона москвичей смогут привиться от коронавируса с понедельника, 21 декабря. Об этом в своём личном блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, вакцинация от COVID-19 постепенно «набирает обороты», а город получает дополнительные партии вакцины.

«В этой связи с понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей», — написал он.

Речь идёт о работниках транспорта, энергетики, промышленности, сотрудниках СМИ.

«В общей сложности около 1 млн москвичей, которые теперь смогут защитить от COVID-19 себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе», — подчеркнул он.

Ранее Собянин во время осмотра пункта вакцинации в поликлинике №68 сообщил, что с 21 декабря записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве смогут работники промышленности, транспорта и СМИ.