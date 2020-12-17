Собянин сообщил о расширении записи на вакцинацию от коронавируса в Москве

Короткая ссылка
С понедельника, 21 декабря, записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве смогут работники промышленности, транспорта и СМИ. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации в поликлинике №68.
Собянин сообщил о расширении записи на вакцинацию от коронавируса в Москве
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Он обратил внимание, что Москва — первый город мира, который начал вакцинацию.

Собянин напомнил, что в настоящее время открыта возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как «образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги».

«С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — цитирует РИА Новости мэра.

По его словам, активная вакцинация в Москве продолжается.

Накануне Собянин, выступая на заседании Мосгордумы, отметил, что возвращение к нормальной жизни на фоне пандемии возможно при массовой вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить