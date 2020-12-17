Собянин сообщил о расширении записи на вакцинацию от коронавируса в Москве

С понедельника, 21 декабря, записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве смогут работники промышленности, транспорта и СМИ. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации в поликлинике №68.

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Он обратил внимание, что Москва — первый город мира, который начал вакцинацию. Собянин напомнил, что в настоящее время открыта возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как «образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги». «С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — цитирует РИА Новости мэра. По его словам, активная вакцинация в Москве продолжается. Накануне Собянин, выступая на заседании Мосгордумы, отметил, что возвращение к нормальной жизни на фоне пандемии возможно при массовой вакцинации.