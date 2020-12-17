Собянин сообщил о расширении записи на вакцинацию от коронавируса в Москве
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Он обратил внимание, что Москва — первый город мира, который начал вакцинацию.
Собянин напомнил, что в настоящее время открыта возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как «образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги».
«С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — цитирует РИА Новости мэра.
По его словам, активная вакцинация в Москве продолжается.
Накануне Собянин, выступая на заседании Мосгордумы, отметил, что возвращение к нормальной жизни на фоне пандемии возможно при массовой вакцинации.