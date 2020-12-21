Вирусолог оценил данные о новом штамме коронавируса в Великобритании

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал RT данные о новом штамме коронавируса в Великобритании.

По словам вирусолога, любой биологический объект, который размножается быстрее или обладает большей летучестью, всегда имеет преимущество и всегда будет замещать исходный штамм.

«Это обязательное биологическое свойство, и от него никуда не денешься. Остаётся только надеяться, что у него нет худшей патогенности», — добавил Чепурнов.

При этом он не исключил появления нового штамма коронавируса в России.

«У нас много граждан, которые граждане и Великобритании, и России. У нас много граждан, которые будут ездить и ездят туда-обратно», — отметил Чепурнов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и на основании этого принять решение об авиасообщении.

Кроме того, в организации ранее отметили, что пока нет данных о том, как новый штамм коронавируса влияет на смертность.

Ранее в ряде стран объявили о приостановке авиарейсов из Британии в связи с выявлением в стране новой разновидности COVID-19.