Академик РАН оценил данные о новом штамме коронавируса в Великобритании

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Полина Полетаева
Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев прокомментировал RT данные о новом штамме коронавируса в Великобритании.
Академик РАН оценил данные о новом штамме коронавируса в Великобритании
  • Reuters

«Пока никаких прогнозов, потому что эпидемиология этого вируса остаётся неясной. То есть, биологические позиции только изучаются во всём мире. Неизвестно, будет ли разновидность этого вируса иметь собственную картину заболевания и будет ли она пересекаться с тем вирусом, который сейчас присутствует у нас», — заявил Румянцев.

Он также подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли этот вирус способен вызвать новое заболевание у перенёсших болезнь или у вакцинированных.

«Единственное, что я могу сказать, заразительность этого нового вируса, обнаруженного в Англии, выше, чем у того вируса, который присутствует сейчас на территории России. По всему остальному стоит обращаться в Роспотребнадзор или в штаб по контролю коронавирусной инфекции в России, потому что у них могут быть более точные данные, чем опосредованные, через газеты», — отметил эксперт.

Ранее в ряде стран объявили о приостановке авиарейсов из Британии в связи с выявлением в стране новой разновидности COVID-19.

В ВОЗ также отметили, что пока нет данных о том, как новый штамм коронавируса влияет на смертность.

В при этом организация рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса.

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