Вирусолог прокомментировал сообщения о новом штамме коронавируса
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Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».
Вирусолог отметил, что в настоящее время по всему миру прекращается авиасообщение с Великобританией. При этом некоторые страны закрывают и автомобильное сообщение со страной.
«Публика, которая прилетает из Великобритании, помещается на двухнедельный карантин. И это правильно, ничего тут экстраординарного нет», — пояснил Зуев.
Ранее стало известно, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.