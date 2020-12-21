Вирусолог прокомментировал сообщения о новом штамме коронавируса

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Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, быстро распространяется, поэтому необходимо принимать меры защиты.
Вирусолог прокомментировал сообщения о новом штамме коронавируса
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360»

Вирусолог отметил, что в настоящее время по всему миру прекращается авиасообщение с Великобританией. При этом некоторые страны закрывают и автомобильное сообщение со страной.

«Публика, которая прилетает из Великобритании, помещается на двухнедельный карантин. И это правильно, ничего тут экстраординарного нет», — пояснил Зуев.

Ранее стало известно, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.

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