Вирусолог прокомментировал сообщения о новом штамме коронавируса

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, быстро распространяется, поэтому необходимо принимать меры защиты.

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

Вирусолог отметил, что в настоящее время по всему миру прекращается авиасообщение с Великобританией. При этом некоторые страны закрывают и автомобильное сообщение со страной.

«Публика, которая прилетает из Великобритании, помещается на двухнедельный карантин. И это правильно, ничего тут экстраординарного нет», — пояснил Зуев.

Ранее стало известно, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.