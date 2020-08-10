«Тематика культивируется годами»: что стоит за угрозами США в адрес РФ за её «вмешательство» в выборы

Власти США обещают России, Китаю и Ирану серьёзные «последствия» за любые попытки вмешаться в американские выборы. Об этом заявил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен. По его словам, эти страны якобы «проводили хакерские, фишинговые атаки против избирательной инфраструктуры» Соединённых Штатов. Между тем ранее о «последствиях» для Москвы за «вмешательство» в случае своей победы говорил и оппонент Трампа Джо Байден. По мнению экспертов, апеллируя к этой повестке, американские политические силы порой пытаются оправдать собственные промахи, а также скрыть недостатки избирательной системы.

Россию, Китай и Иран ждут серьёзные «последствия», если они попытаются вмешаться в американские выборы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу СBS.

«Для нас нет большей заботы, чем сохранение свободных и честных выборов — краеугольного камня нашей демократии. И мы знаем, что за границей есть те, кто хотел бы ей помешать: Китай, Иран, Россия и другие. И мы планируем с этим бороться», — сказал О'Брайен.

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По версии политика, эти государства якобы «проводили хакерские, фишинговые и другого рода атаки против избирательной инфраструктуры» Соединённых Штатов. Сейчас же они, по словам советника Трампа, «пытаются получить доступ к сайтам секретарей штатов, собирать данные об американцах и проводить операции по оказанию влияния».

Как отметил О'Брайен, «по всему миру есть множество недовольных Америкой, и причина их недовольства в том, что они не разделяют ценности» Соединённых Штатов.

«Это никого не должно удивлять. Мы сделаем всё необходимое, чтобы не допустить их вмешательства... Кто бы это ни был — Китай, Россия или Иран, мы не собираемся с этим мириться. Если какая-то страна попытается вмешаться в наши свободные и честные выборы, то она столкнётся с тяжёлыми последствиями — независимо от того, поддерживает эта страна Джо Байдена или Дональда Трампа. Мы — американцы. Мы не позволим другим странам решать, кто будет нашим следующим президентом», — отметил политик.

Обвинения со всех сторон

Отметим, что Соединённые Штаты регулярно заявляют о намерении РФ и ряда других стран «вмешаться» в грядущие выборы. С такими тезисами выступали и действующий глава Белого дома, и кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден, и другие политики.

Так, по мнению Трампа, голосование по почте на предстоящих выборах «сопряжено с огромными опасностями», поскольку Москва и Пекин якобы могут воспользоваться ситуацией и напечатать «миллионы бюллетеней, используя в точности такую же бумагу и такие же печатные машины», как и США.

Президент США Дональд Трамп

© Joshua Roberts/Reuters

Напомним, возможность голосовать по почте стала предметом ожесточённых споров между демократами и республиканцами. Трамп и его сторонники регулярно критикуют этот способ волеизъявления, считая его подверженным фальсификациям.

При этом Джо Байден, который как раз поддерживает голосование по почте, в конце июля «предупредил» Россию и другие страны о последствиях за «вмешательство» в выборы в случае своего избрания главой государства. По словам политика, «Кремль не оставил попыток вмешательства в демократические процессы» Соединённых Штатов.

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В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Москву во вмешательстве в избирательную кампанию, которая проходит в настоящее время на территории Соединённых Штатов. Как отметил глава ведомства, Россия принимает ряд мер, чтобы «очернить» Байдена. Кроме того, Эванина утверждал, что «некоторые связанные с Кремлём субъекты также стремятся улучшить позиции кандидатуры президента Трампа, используя социальные сети и российские телеканалы».

Москва, в свою очередь, неоднократно отрицала обвинения подобного рода и подчёркивала, что никогда не вмешивалась в выборы ни в одном государстве мира, включая Соединённые Штаты.

«Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поддерживается образ врага»

Как отметил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, подобные выступления американских политиков со стороны как Демократической, так и Республиканской партий «нужны двум этим политическим силам, чтобы в случае проигрыша на выборах оправдать его вмешательством России в электоральные процессы США».

«Такого рода заявлений будет ещё много. Ведь если Трамп, например, не сможет переизбраться, это будет списано не на промахи его администрации, в частности в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, а на пресловутое российское вмешательство, тлетворное влияние Москвы на общественное мнение в Соединённых Штатах», — сказал Сидоров в разговоре с RT.

К тому же, по его словам, политическая элита США «грешит тем, что идентифицирует любую оценку, которая необязательно звучит из уст государственных деятелей и попадает на страницы американской прессы, как вмешательство в избирательный процесс».

«Таким нехитрым способом в Соединённых Штатах поддерживается образ врага, который призван консолидировать расколотое общество. И многие американцы всерьёз воспринимают заявления политиков об угрозах со стороны России и других стран, поскольку эта тематика культивируется годами в США и стала уже скорее аксиомой», — пояснил аналитик.

Похожей точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков. По его мнению, заявления о «вмешательстве» России в американские выборы 2020 года «в очередной раз свидетельствуют о том, что в США существует раскрученный и популярный бренд — страшные русские, хакеры из России, связанные с правительством РФ, которые стремятся навредить Соединённым Штатам».

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«При этом для убедительности любые преступления, которые происходят в киберсфере, окрашиваются американской стороной в цвета российского флага без каких-либо доказательств по формуле «хайли лайкли», — отметил эксперт в беседе с RT.

Когда же дело касается выборов, то «раскрученная тема российского «вмешательства» очень легко ложится на умы простых американцев», считает Судаков.

«Ведь им всё время говорят, что Россия объявила кибервойну, которая уже идёт, и сейчас Вашингтон якобы старается противодействовать РФ, защищать интересы американских граждан. Жителей США не интересует, как Россия борется со всей этой ложью, им интересна исключительно та «правда», которая транслируется политиками и в СМИ. Отсюда такая популярность этой тематики, которая всё время намеренно подпитывается, в том числе и спецслужбами США, которые формируют базу лживых «доказательств», — говорит эксперт.

При этом Андрей Сидоров подчёркивает, что действительно главная угроза для американского избирательного процесса — «его архаичность».