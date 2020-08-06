Более 130 погибших, аресты руководства порта и $15 млрд ущерба: что известно о последствиях взрыва в Бейруте

По данным СМИ, число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 137 человек. Свыше 5 тыс. человек получили ранения. По предварительным данным, в ливанской столице взорвалось более 2,7 тыс. тонн селитры, изъятой у нарушителей таможенных норм. Руководство порта поместили под домашний арест до выяснения имён тех, кто несёт ответственность за инцидент. В гавани заявили, что хранили взрывчатое вещество в соответствии с судебным решением. Тем временем власти Бейрута полагают, что размер причинённого взрывом ущерба может достичь $15 млрд.

Ливанские СМИ приводят данные Минздрава, согласно которым количество жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 137, свыше 5 тыс. получили ранения.

Напомним, что мощный взрыв прогремел в ливанской столице 4 августа. По предварительным данным, причиной инцидента стала детонация свыше 2,7 тыс. тонн селитры, конфискованной у нарушителей и хранившейся в порту Бейрута.

Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

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Вскоре после инцидента премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал расследовать причины взрыва и в течение 48 часов привлечь виновных к ответственности.

«Мы призываем к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте с тем, чтобы результаты проверки были обнародованы в течение 48 часов», — приводит заявление премьера Al Jazeera.

Как сообщает Lebanon 24, Дияб также назвал недопустимым «ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет» на складе в порту Бейрута.

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия. Среду, 5 августа, объявили днём траура в память о жертвах взрыва. Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми пообещал установить виновных и провести прозрачное расследование взрыва в порту за пять дней.

«Роскосмос» опубликовал на своей странице в Twitter фотографию последствий взрыва в Бейруте, сделанную с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

Самолёты МЧС

Тем временем в Бейруте приземлились два из пяти самолётов МЧС России, которые ведомство направило для ликвидации последствий взрыва в столице.

«Самолёт Sukhoi Superjet 100 доставил в Бейрут оперативную группу из десяти человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС рассказали, что в Бейрут направлено пять самолётов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению COVID-19.

В ведомстве отметили, что все направленные в Ливан с специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

Оценка ущерба

Власти Бейрута полагают, что размер причинённого взрывом ущерба может достичь $15 млрд. Как заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд, «половина Бейрута частично или полностью разрушена».

По информации ливанских СМИ, администрацию порта, где произошёл взрыв, поместили под домашний арест до выяснения ответственности конкретных должностных лиц за произошедшее.

При этом глава порта уже заявил, что рядом со взорвавшимся ангаром склада пиротехники не было. Отметим, что взрыв пиротехнических товаров был одной из первых версий катастрофы в Бейруте, которую власти позднее опровергли.

Он добавил, что селитра хранилась в порту в соответствии с судебным решением, однако руководство порта не знало, что вещество настолько опасно.

Как отметил посол России в Ливане Александр Засыпкин, взрыв в порту Бейрута произошёл в связи с вопиющими нарушениями техники безопасности.

«Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с повреждённого судна аммиачная селитра, так что речь идёт о вопиющих нарушениях техники безопасности», — заявил дипломат РИА Новости.

По его мнению, ЧП произошло из-за «явного недосмотра и халатности контрольных органов». Посол добавил, что «вопрос об утилизации взрывоопасной селитры регулярно ставился на повестку дня».

Руководитель бюро МИА «Россия сегодня» в Ливане и Сирии Михаил Алаеддин рассказал в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» о первых минутах после ЧП в Бейруте. По словам журналиста, в момент взрыва он находился в лодке примерно в километре от места детонации.

«Сначала был хлопок, пошёл белый дым, мы даже подумали, что это очередная демонстрация: блокируют дорогу, поджигают шины и так далее. Было такое первое мнение», — сказал журналист. По его словам, взрыв произошёл спустя примерно минуту.

«Спустя, наверное, минуту прозвучал этот мощный взрыв. Взрывная волна нашу лодку немножко откинула, все, кто был в лодке, попадали, но, слава богу, удержались на борту. Я бы сказал, что в нашем коллективе все отделались лёгким испугом. Взрывная волна пошла в город, не в море», — отметил Алаеддин.