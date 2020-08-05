Посол России прокомментировал взрыв в порту Бейрута

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Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что взрыв в порту Бейрута произошёл в связи с вопиющими нарушениями техники безопасности. Об этом сообщило РИА Новости.
Посол России прокомментировал взрыв в порту Бейрута
  • Reuters

Он призвал не заниматься политическими спекуляциями на тему причин взрыва в ливанской столице.

«Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с повреждённого судна аммиачная селитра, так что речь идёт о вопиющих нарушениях техники безопасности», — заявил дипломат.

По его мнению, ЧП произошло из-за «явного недосмотра и халатности контрольных органов».

Посол добавил, что «вопрос об утилизации взрывоопасной селитры регулярно ставился на повестку дня».

Ранее в Красном Кресте сообщили, что при взрыве в порту Бейрута могли погибнуть не менее 100 человек. Ещё порядка 4 тыс. граждан пострадали, в том числе около 50 сотрудников ООН.

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