Посол России прокомментировал взрыв в порту Бейрута
- Reuters
Он призвал не заниматься политическими спекуляциями на тему причин взрыва в ливанской столице.
«Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с повреждённого судна аммиачная селитра, так что речь идёт о вопиющих нарушениях техники безопасности», — заявил дипломат.
По его мнению, ЧП произошло из-за «явного недосмотра и халатности контрольных органов».
Посол добавил, что «вопрос об утилизации взрывоопасной селитры регулярно ставился на повестку дня».
Ранее в Красном Кресте сообщили, что при взрыве в порту Бейрута могли погибнуть не менее 100 человек. Ещё порядка 4 тыс. граждан пострадали, в том числе около 50 сотрудников ООН.