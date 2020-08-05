Не менее 100 человек могли погибнуть при взрыве в Бейруте
В результате взрыва в порту Бейрута могли погибнуть не менее 100 человек, пишет AFP со ссылкой на Красный Крест.
#BREAKING Beirut blast killed more than 100: Lebanese Red Cross pic.twitter.com/HFfCjI1G0b— AFP news agency (@AFP) August 5, 2020
Ранее сообщалось, что Франция направляет в Бейрут врачей и медицинское оборудование для помощи стране в ликвидации последствий мощного взрыва.
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