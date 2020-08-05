Франция направляет в Бейрут врачей и медицинское оборудование

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Франция направляет в ливанский Бейрут врачей и медицинское оборудование для помощи стране в ликвидации последствий мощного взрыва, в результате которого пострадали 4 тыс. человек, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.
Франция направляет в Бейрут врачей и медицинское оборудование
  • globallookpress.com
  • © Xinhua/Bilal Jawich

«Мы направляем в Ливан отряд сил гражданской обороны и несколько тонн санитарно-медицинских принадлежностей. Как можно раньше в Бейрут направятся врачи скорой помощи, чтобы помочь в больницах», — написал он в своём Twitter.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми также пообещал оказать Бейруту помощь.

«Мы приняли решение направить самолёт с медицинской помощью на борту», — цитирует его ТАСС.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Инас Хамам заявила РИА Новости, что в Ливан отправили травматологические и хирургические наборы для лечения раненых.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

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