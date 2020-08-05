Макрон заявил об отправке помощи Ливану

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция направила помощь Ливану в связи с мощным взрывом в Бейруте, в результате которого не менее 70 человек погибли и около 3,7 тыс. получили ранения.
Макрон заявил об отправке помощи Ливану
  • © REUTERS/Benoit Tessier

«Франция рядом с Ливаном. Всегда. Французская помощь и ресурсы направлены на место (происшествия. — RT)», — написал он в своём Twitter.

Макрон также выразил соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в Бейруте.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

Ливанский телеканал LBC International сообщил, что в порту Бейрута произошёл взрыв 2700 т селитры во время сварочных работ.

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