Макрон заявил об отправке помощи Ливану
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«Франция рядом с Ливаном. Всегда. Французская помощь и ресурсы направлены на место (происшествия. — RT)», — написал он в своём Twitter.
Макрон также выразил соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в Бейруте.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.
Ливанский телеканал LBC International сообщил, что в порту Бейрута произошёл взрыв 2700 т селитры во время сварочных работ.