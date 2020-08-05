Около 50 сотрудников ООН пострадали при взрыве в Бейруте
- globallookpress.com
- © Xinhua/Bilal Jawich
«В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей и три посетителя», — цитирует его телеканал Al Jazeera.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.
По последним данным, в результате взрыва в Бейруте погибли не менее 78 человек и ещё 4 тыс. граждан пострадали.
СМИ также сообщили, что в Бейруте погиб генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян.