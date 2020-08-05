Около 50 сотрудников ООН пострадали при взрыве в Бейруте

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Около 50 сотрудников ООН и члены их семей пострадали при взрыве в ливанском Бейруте, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
Около 50 сотрудников ООН пострадали при взрыве в Бейруте
  • globallookpress.com
  • © Xinhua/Bilal Jawich

«В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей и три посетителя», — цитирует его телеканал Al Jazeera.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

По последним данным, в результате взрыва в Бейруте погибли не менее 78 человек и ещё 4 тыс. граждан пострадали.

СМИ также сообщили, что в Бейруте погиб генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян.

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