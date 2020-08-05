Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78

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При взрыве в районе порта в Бейруте, по последним данным, погибли не менее 78 человек и ещё 4 тыс. граждан пострадали, передаёт телеканал Al Jazeera.
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78
  • globallookpress.com
  • © Xinhua/Bilal Jawich

Глава Минздрава Ливана Хамад Хасан отметил, что многие люди числятся пропавшими без вести, их поиски в ночное время затруднены из-за перебоев в электроснабжении.

Ранее сообщалось о 70 жертвах и около 3,7 тыс. раненных при взрыве в Бейруте.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

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