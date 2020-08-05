Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78
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Глава Минздрава Ливана Хамад Хасан отметил, что многие люди числятся пропавшими без вести, их поиски в ночное время затруднены из-за перебоев в электроснабжении.
Ранее сообщалось о 70 жертвах и около 3,7 тыс. раненных при взрыве в Бейруте.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.
Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.