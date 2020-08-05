Глава бюро МИА «Россия сегодня» в Ливане рассказал о взрыве в Бейруте

Руководитель бюро МИА «Россия сегодня» в Ливане и Сирии Михаил Алаеддин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что в момент взрыва в Бейруте находился на лодке в море примерно в километре от места ЧП.

«Мы находились, соответственно, немножко сбоку, то есть не прямо перед портом, а в километре в бок, в сторону города. Находились на лодке. Сначала был хлопок, пошёл белый дым, мы даже подумали, что это очередная демонстрация: блокируют дорогу, поджигают шины и так далее. Было такое первое мнение», — сказал журналист.

По его словам, взрыв произошёл спустя примерно минуту.

«Начали снимать эту картину небольшого дымка со стороны порта. После, наверное, минуты прозвучал этот огромный взрыв, взрывная волна нашу лодку немножко откинула, все, кто был в лодке, попадали, но, слава богу, удержались на борту. Я бы сказал, что из нашего коллектива все отделались лёгким испугом. Взрывная волна пошла в город, не в море», — отметил Алаеддин.

По последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 135 человек, около 5 тыс. пострадали.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По данным местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.