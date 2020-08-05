Глава порта Бейрута заявил, что склада пиротехники у места ЧП не было
- Reuters
«Там нет склада пиротехники», — цитирует РИА Новости интервью Корейтема ливанскому телеканалу OTV.
По его словам, селитра хранилась в порту в соответствии с судебным решением.
Он также уточнил, что руководство порта не знало, что селитра настолько опасна.
Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что взрыв в порту Бейрута произошёл в связи с вопиющими нарушениями техники безопасности.
По последним данным, в результате ЧП погибли не менее 113 человек, более 4 тыс. пострадали.