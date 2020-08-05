Глава порта Бейрута заявил, что склада пиротехники у места ЧП не было

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Начальник бейрутского порта Хасан Корейтем заявил, что рядом со взорвавшимся ангаром склада пиротехники не было.
Глава порта Бейрута заявил, что склада пиротехники у места ЧП не было
  • Reuters

«Там нет склада пиротехники», — цитирует РИА Новости интервью Корейтема ливанскому телеканалу OTV.

По его словам, селитра хранилась в порту в соответствии с судебным решением.

Он также уточнил, что руководство порта не знало, что селитра настолько опасна.

Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что взрыв в порту Бейрута произошёл в связи с вопиющими нарушениями техники безопасности.

По последним данным, в результате ЧП погибли не менее 113 человек, более 4 тыс. пострадали.

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