Глава порта Бейрута заявил, что склада пиротехники у места ЧП не было

Начальник бейрутского порта Хасан Корейтем заявил, что рядом со взорвавшимся ангаром склада пиротехники не было.

«Там нет склада пиротехники», — цитирует РИА Новости интервью Корейтема ливанскому телеканалу OTV.

По его словам, селитра хранилась в порту в соответствии с судебным решением.

Он также уточнил, что руководство порта не знало, что селитра настолько опасна.

Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что взрыв в порту Бейрута произошёл в связи с вопиющими нарушениями техники безопасности.

По последним данным, в результате ЧП погибли не менее 113 человек, более 4 тыс. пострадали.