Второй самолёт МЧС России прибыл в Бейрут

Второй самолёт МЧС России, направленный в Ливан, приземлился в аэропорту Бейрута. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 22:05 мск в Бейруте совершил посадку самолёт Ил-76», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на нём прибыли специалисты Роспотребнадзора, а также доставлено необходимое оборудование для развёртывания лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось о прибытии первого самолёта МЧС.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.