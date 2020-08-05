Второй самолёт МЧС России прибыл в Бейрут

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Второй самолёт МЧС России, направленный в Ливан, приземлился в аэропорту Бейрута. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Второй самолёт МЧС России прибыл в Бейрут
  • © МЧС России

«В 22:05 мск в Бейруте совершил посадку самолёт Ил-76», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на нём прибыли специалисты Роспотребнадзора, а также доставлено необходимое оборудование для развёртывания лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось о прибытии первого самолёта МЧС.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

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