Первый самолёт МЧС России приземлился в аэропорту Бейрута

Первый самолёт МЧС России, направленный в Ливан, приземлился в аэропорту Бейрута. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Самолёт Sukhoi Superjet 100 доставил в Бейрут оперативную группу из десяти человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что третий самолёт МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, в результате взрыва погибли 135 человек.