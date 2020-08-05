Первый самолёт МЧС России приземлился в аэропорту Бейрута
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«Самолёт Sukhoi Superjet 100 доставил в Бейрут оперативную группу из десяти человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что третий самолёт МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут.
Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.
По последним данным, в результате взрыва погибли 135 человек.