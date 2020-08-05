Третий самолёт МЧС вылетел в Бейрут

Третий самолёт МЧС России вылетел в Бейрут, где накануне произошёл мощный взрыв.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 18:34 вылетел Ил-76», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что второй самолёт МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, в результате взрыва погибли 135 человек.