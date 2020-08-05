Второй самолёт МЧС со спасателями и психологами вылетел в Бейрут

Второй самолёт Sukhoi Superjet 100 МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут где накануне произошёл мощный взрыв.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 17:10 вылетел Superjet 100. На борту — десять человек личного состава, 19 специалистов «Центроспаса», два ведомственных психолога. Всего 31 человек», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что первый транспортный самолёт Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, в результате взрыва погибли 113 человек.