Первый самолёт МЧС России с мобильным госпиталем вылетел в Бейрут

Первый транспортный самолёт Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут, где накануне произошёл мощный взрыв.

«Первый самолёт вылетел в Бейрут с подмосковного аэродрома Жуковский», — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» оснащён реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, лабораторией крови. Он рассчитан на 50 мест и способен две недели функционировать в автономном режиме.

Врачи уже через 30—40 минут после приземления могут приступить к первой медицинской помощи.

Вылет ещё четырёх самолётов с российской помощью планируется в ближайшие сутки.

Ранее в Красном Кресте сообщили, что при взрыве в порту Бейрута могли погибнуть не менее 100 человек. Ещё порядка 4 тыс. граждан пострадали, в том числе около 50 сотрудников ООН.