Первый самолёт МЧС России с мобильным госпиталем вылетел в Бейрут
- Reuters
«Первый самолёт вылетел в Бейрут с подмосковного аэродрома Жуковский», — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» оснащён реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, лабораторией крови. Он рассчитан на 50 мест и способен две недели функционировать в автономном режиме.
Врачи уже через 30—40 минут после приземления могут приступить к первой медицинской помощи.
Вылет ещё четырёх самолётов с российской помощью планируется в ближайшие сутки.
Ранее в Красном Кресте сообщили, что при взрыве в порту Бейрута могли погибнуть не менее 100 человек. Ещё порядка 4 тыс. граждан пострадали, в том числе около 50 сотрудников ООН.