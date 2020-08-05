Самвел Карапетян поможет восстановить разрушенную армянскую церковь в Бейруте

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Предприниматель Самвел Карапетян заявил о поддержке бейрутских армян и выразил готовность содействовать восстановлению пострадавшей в результате мощного взрыва церкви Святого Геворга.
Самвел Карапетян поможет восстановить разрушенную армянскую церковь в Бейруте
  • globallookpress.com
  • © Marwan Naamani

По инициативе Карапетяна благотворительный фонд «Ташир» направит $200 тыс. на восстановление армянской церкви. Адресная помощь будет также оказана семьям погибших армян, которым выделят по $10 тыс.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования и слова поддержки всем пострадавшим в результате страшного инцидента в Бейруте. Глубоко скорбим о жертвах и желаем скорейшего выздоровления тем, кого коснулась эта тяжёлая трагедия», — отметили в фонде.

По последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 135 человек, около 5 тыс. пострадали.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По данным местных властей, причиной трагедии стала детонация 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры, хранившейся на складе.

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