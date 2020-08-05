Сотрудников порта Бейрута отправят под домашний арест из-за взрыва

Сотрудников администрации порта Бейрута отправят под домашний арест из-за взрыва, в результате которого погибли более 100 человек и пострадали свыше 4 тыс.

Об этом сообщил LBCI.

По его данным, такое решение было принято правительством Ливана.

Уточняется, что они будут находиться под домашним арестом «до тех пор, пока не будут установлены виновные».

Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что взрыв в порту Бейрута произошёл в результате вопиющих нарушений техники безопасности.

При взрыве в порту Бейрута погибли более 100 человек. Ещё порядка 4 тыс. граждан пострадали, в том числе около 50 сотрудников ООН.