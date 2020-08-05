Сотрудников порта Бейрута отправят под домашний арест из-за взрыва

Короткая ссылка
Сотрудников администрации порта Бейрута отправят под домашний арест из-за взрыва, в результате которого погибли более 100 человек и пострадали свыше 4 тыс.
Сотрудников порта Бейрута отправят под домашний арест из-за взрыва
  • Reuters

Об этом сообщил LBCI.

По его данным, такое решение было принято правительством Ливана. 

Уточняется, что они будут находиться под домашним арестом «до тех пор, пока не будут установлены виновные».

Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что взрыв в порту Бейрута произошёл в результате вопиющих нарушений техники безопасности.

При взрыве в порту Бейрута погибли более 100 человек. Ещё порядка 4 тыс. граждан пострадали, в том числе около 50 сотрудников ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить