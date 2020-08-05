Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с премьером Ливана Хасаном Диабом. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что Помпео «выразил соболезнования ливанскому народу в связи с ужасным взрывом в порту Бейрута, в результате которого погибли и были ранены множество людей и нанесён разрушительный ущерб городу».

«Госсекретарь подтвердил наше твёрдое намерение помочь ливанскому народу, который имеет дело с последствиями этого ужасного происшествия», — говорится в сообщении.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, в результате взрыва погибли 135 человек.