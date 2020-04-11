«Имидж основательно подорван»: почему британские СМИ не спешат критиковать правительство за ситуацию с коронавирусом

В Великобритании продолжает расти смертность от нового коронавируса. По данным Минздрава королевства, на текущий момент скончались более 8,9 тыс. граждан с подтверждённым COVID-19, свыше 70 тыс. заражены. Основной причиной тяжёлой ситуации в стране эксперты называют недальновидную политику правительства и его главы Бориса Джонсона, недооценивших опасность инфекции. Между тем британские медиа воздерживаются от резких выпадов в адрес властей. Аналитики объясняют такой курс нежеланием провоцировать политический кризис на фоне эпидемии, а также тем, что в Соединённом Королевстве свобода СМИ «существует в условном формате».

В Великобритании продолжает увеличиваться число жертв COVID-19. По состоянию на 10 апреля в Соединённом Королевстве зафиксировано более 8,9 тыс. смертей. По данным британского Минздрава, большинство скончавшихся от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, проживали в Лондоне и в регионе Мидлендс.

Нарастает и число инфицированных: уже зафиксировано свыше 70 тыс. случаев заражения. По этому показателю Соединённое Королевство занимает седьмое место в мире.

В больнице по-прежнему находится премьер-министр страны Борис Джонсон, которого госпитализировали 5 апреля. Через четыре дня он был переведён из реанимации в обычную палату.

Впрочем, несмотря на тяжёлую ситуацию с распространением коронавируса в стране, большинство ведущих СМИ Соединённого Королевства не пытаются проанализировать политику правительства страны и выяснить причины масштабного разгула эпидемии, отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Власти Великобритании подошли к проблеме коронавируса как «настоящие либералы» — переложили всю ответственность за ситуацию на граждан. И почти все британские СМИ как бы не обратили на это внимания. Правительство Джонсона критиковали, но весьма осторожно и рассказывая в основном о локальных проблемах медиков и предпринимателей», — сказал Фельдман.

Эксперт считает, что корни проблем, с которыми столкнулось сейчас Соединённое Королевство, следует искать в глубоком кризисе, который испытывает политическая система страны.

По его словам, британская элита продемонстрировала неготовность принимать решительные и своевременные меры по купированию угрозы. При этом флагманы британской журналистики фактически «проявили солидарность» с властями, рассуждает эксперт.

Например, лента новостей BBC по сей день наполнена сообщениями о различных символичных общественных акциях (например, массовые аплодисменты), цель которых — вдохновить медиков на противодействие инфекции. Также в медиа часто встречаются материалы о проблемах малого бизнеса и медицинского персонала, испытывающих нехватку индивидуальных средств защиты.

В свою очередь, правительство Великобритании отвергает какие-либо претензии в неэффективности своей работы. Так, на пресс-брифинге 10 апреля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ведомство способно обеспечить работников системы здравоохранения всем необходимым.

Павел Фельдман полагает, что власти Соединённого Королевства стараются купировать даже незначительный негатив в свой адрес. Одним из важнейших инструментов такой политики выступает ВВС (которое получает финансирование из британского бюджета).

По словам эксперта, в Великобритании «свобода СМИ существует в условном формате», который сводится к тому, что почти все крупные медиа так или иначе ориентируются на редакционную политику ВВС, «реализующей, в свою очередь, информационную линию правительства».

Запоздалые меры

Напомним, взрывной рост числа заболевших в Соединённом Королевстве начался в последней декаде марта. С тех пор британские эксперты всё чаще делают неутешительные прогнозы по смертности от коронавируса: по некоторым оценкам, она может достигнуть 250 тыс. человек, если власти и общество не предпримут «решительных мер», которые могут продлиться «недели и месяцы». Существуют и более негативные сценарии.

Например, британский таблоид The Sun со ссылкой на документ, составленный Группой по информационному обеспечению национальной безопасности, утверждает, что коронавирусом могут заразиться до 80% населения, а погибнет до полумиллиона человек. Впрочем, Минздрав не считает, что события будут развиваться по такому сценарию.

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Последние три недели в Соединённом Королевстве действует режим карантина. Граждан просят не покидать свои дома. На улицу разрешается выходить только для приобретения продуктов и лекарств, поездок на работу, одиночных (семейных) физических упражнений на свежем воздухе (разрешаются один раз в сутки), а также в случае медицинской необходимости.

В Великобритании закрыты почти все места массового скопления людей, включая рестораны, пабы, непродовольственные магазины, библиотеки, образовательные и религиозные учреждения. Полиция получила право штрафовать нарушителей ограничительных мер.

При этом главной причиной взрывного распространения COVID-19 в Соединённом Королевстве эксперты называют недальновидную политику властей и лично Бориса Джонсона, недооценивших опасность коронавирусной угрозы и не предпринявших своевременных мер по её купированию.

Так, выступая в середине марта на пресс-конференции, посвящённой мерам по противодействию инфекции, Джонсон предложил вырабатывать «коллективный иммунитет», то есть позволить переболеть большей части населения страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Reuters

© Pippa Fowles/10 Downing Street

Также правительство Великобритании, в отличие от других европейских стран, включая РФ, медлило с закрытием границ и введением ограничительных мер на передвижение граждан, считают аналитики.

«В феврале — марте, когда другие государства начали готовиться к противодействию коронавирусу, британские власти делали вид, что ничего страшного не происходит, более того, убеждали в этом общество», — заявил Фельдман.

По его словам, впоследствии правительство Джонсона переосмыслило ситуацию, однако режим карантина и другие экстренные меры носили запоздалый характер. Аналогичной точки зрения придерживается политолог Александр Асафов. В интервью RT он подчеркнул, что всю полноту ответственности за тот риск, которому сейчас подвергаются британцы, должно нести правительство страны.

«Положение дел в Британии с коронавирусом близко к катастрофическому. Да, сейчас всем странам очень тяжело, но из-за легкомысленности собственных властей Соединённое Королевство упустило слишком много времени. И тот факт, что Джонсон сам оказался в реанимации, хоть и вызывает сочувствие, но не снимает с него ответственности за происходящее», — сказал Асафов.

«Неформальная договорённость»

Между тем британские СМИ воздерживаются от жёсткой критики в адрес британского правительства, хотя и не скрывают многочисленных проблем, с которыми столкнулась страна.

Эксперты объясняют это «неформальной договорённостью» руководства Соединённого Королевства и средств массовой информации: критические оценки британских властей намеренно ограничиваются, чтобы поддержать его и без того слабый имидж. Ещё одна цель этой «сделки» — недопущение глубокого политического кризиса в государстве на фоне тяжёлой ситуации с COVID-19, считают политологи.

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Так, 1 апреля газета The Times писала, что британским медикам, которые распространяют в соцсетях информацию о дефиците средств защиты, руководство медучреждений угрожает увольнением. В связи с этим 10 тыс. работников системы здравоохранения обратились с открытым письмом к Джонсону с просьбой разобраться в ситуации.

«В нашем отделении находятся пациенты с подтверждённым COVID-19. Я работал все выходные. У нас есть только пластиковые фартуки, перчатки и хирургические маски. У каждого медработника один общий защитный экран для помещения на шесть пациентов. Никаких медицинских халатов», — цитирует газета одного из врачей-консультантов из Глостершира.

В то же время в статье говорится, что правительство и руководители службы здравоохранения Соединённого Королевства отрицают претензии работников клиник. Власти настаивают на том, что обеспечивают адекватное снабжение врачебно-сестринского персонала.

В другом материале The Times от 3 апреля рассказывается о сложной ситуации, в которой оказались предприятия малого бизнеса Великобритании из-за вспышки коронавируса. По прогнозам, почти каждая пятая компания может разориться в апреле. Автор статьи деликатно отмечает, что «обширная» правительственная программа помощи недостаточна, но дальнейшая критика в материале отсутствует.

При этом ряд британских СМИ в разгар эпидемии продолжают агрессивную политическую риторику в отношении России, Китая и Ирана. Так, 8 апреля на сайте The Telegraph был опубликован материал обозревателя Кона Кафлина, в котором утверждается, что «противники» Соединённого Королевства пытаются подорвать усилия правительства по борьбе с коронавирусом.

Журналист пишет, что недоброжелатели пользуются текущей уязвимостью Великобритании, публикуя в соцсетях фейковые новости и дезинформацию о причинах пандемии. В частности, распространение ложных сведений якобы привело к повреждению как минимум 20 вышек связи 5G: некоторые британцы поверили в то, что данные объекты телекоммуникационной инфраструктуры способствуют заражению населения COVID-19.

Британец в маске передвигается на велосипеде

Reuters

© Kevin Coombs

«Пытаются отвлечь внимание»

Достаточно острую критику правительства королевства можно было встретить в материалах The Guardian. Однако и там редко проскальзывает тезис об ответственности действующего кабинета министров.

Эксперты полагают, что «неформальная договорённость» власти и СМИ об ограничении критики постепенно выходит за грани разумного и не вписывается в общепринятые стандарты журналистики, которые традиционно пропагандируют флагманы британских медиа.

«В какой-то мере можно понять нежелание британских СМИ устраивать заслуженную ураганную критику правительству в столь тяжёлый период. Однако медиа Соединённого Королевства слишком явно пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем. Очень быстро они вернулись к агрессивной пропаганде, вновь обвиняя Россию и Китай в бедах Великобритании», — рассуждает Александр Асафов.

Павел Фельдман считает, что кризис британских СМИ связан со спецификой политической системы Великобритании. Руководству Соединённого Королевства свойственно использовать «неформальные административные технологии» для определения повестки дня СМИ в условиях отсутствия реальных рычагов влияния на внутренние проблемы страны.

«Имидж британских СМИ давно и основательно подорван, эпоха расцвета осталась в прошлом веке. По степени свободы слова и беспристрастности к британским медиа накопилось слишком много претензий. Они давно отошли от привычки приводить альтернативные взгляды, выступать с независимых позиций и действовать не в угоду мейнстриму, который задаётся ВВС», — сказал Фельдман.