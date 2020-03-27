RT планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о «беспристрастности» и о штрафе со стороны Ofcom
- РИА Новости
«Мы осведомлены о решении Высокого суда Лондона по делу RT против Ofcom. Планируем подавать апелляцию», — сообщили в RT.
Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда.
Там указали, что вызывает вопросы сумма взыскания, которая превышает штрафы в отношении других СМИ за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT регулятор обвиняет в «недостаточной беспристрастности».
Роскомнадзор заявлял о зеркальном ответе после решения Ofcom. Как отмечал экс-глава ведомства Александр Жаров, зеркальные ответы на действия зарубежных медиарегуляторов будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ, работающих в России.