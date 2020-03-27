RT планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о «беспристрастности» и о штрафе со стороны Ofcom

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В RT прокомментировали постановление Высокого суда Лондона отклонить обжалование решения британского медиарегулятора Ofcom о том, что телеканал якобы нарушил принцип «достаточной беспристрастности».
RT планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о «беспристрастности» и о штрафе со стороны Ofcom
  • РИА Новости

«Мы осведомлены о решении Высокого суда Лондона по делу RT против Ofcom. Планируем подавать апелляцию», — сообщили в RT.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда.

Там указали, что вызывает вопросы сумма взыскания, которая превышает штрафы в отношении других СМИ за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT регулятор обвиняет в «недостаточной беспристрастности».

Роскомнадзор заявлял о зеркальном ответе после решения Ofcom. Как отмечал экс-глава ведомства Александр Жаров, зеркальные ответы на действия зарубежных медиарегуляторов будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ, работающих в России.

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