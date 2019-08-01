Жаров: поправки Роскомнадзора включают миллионные штрафы для иностранных СМИ

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Поправки в законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ, работающих в России.
Жаров: поправки Роскомнадзора включают миллионные штрафы для иностранных СМИ
  • ©pixabay.com

Об этом Интерфаксу заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Будут подготовлены поправки в закон «О СМИ» в части регулирования деятельности иностранных средств массовой информации. Они будут предусматривать крупные, миллионные штрафы для иностранных СМИ», — сказал он.

Проект поправок будет внесён в Госдуму в ближайшие десять дней.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор предложит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ.

В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования британского медиарегулятора Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.

Ofcom оштрафовал RT на £200 тыс.

Совет Европы должен отреагировать на решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере £200 тыс. до решения суда. Об этом заявили в постоянном представительстве России при организации.

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