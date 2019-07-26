В представительстве России в СЕ оценили решение Ofcom о штрафе RT

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Совет Европы должен отреагировать на решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере £200 тыс. до решения суда, заявили в постоянном представительстве России при организации.
В представительстве России в СЕ оценили решение Ofcom о штрафе RT
  • РИА Новости

«В связи с решением британского медиарегулятора Ofcom о назначении штрафа российскому телеканалу RT рассчитываем на реакцию профильных механизмов Совета Европы на очередную попытку британских властей ограничить деятельность российских СМИ в стране», — говорится в заявлении постпредства в Twitter.

Ранее в МИД России заявили, что сумма взыскания, назначенная RT якобы за «недостаточную беспристрастность», вызывает вопросы.

Как отметили в ведомстве, штраф российскому телеканалу превышает аналогичные взыскания в отношении других СМИ, которые обвинялись в разжигании ненависти и насилия.

RT назвал решение Ofcom возмутительным.

В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.

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