В представительстве России в СЕ оценили решение Ofcom о штрафе RT
- РИА Новости
«В связи с решением британского медиарегулятора Ofcom о назначении штрафа российскому телеканалу RT рассчитываем на реакцию профильных механизмов Совета Европы на очередную попытку британских властей ограничить деятельность российских СМИ в стране», — говорится в заявлении постпредства в Twitter.
Ранее в МИД России заявили, что сумма взыскания, назначенная RT якобы за «недостаточную беспристрастность», вызывает вопросы.
Как отметили в ведомстве, штраф российскому телеканалу превышает аналогичные взыскания в отношении других СМИ, которые обвинялись в разжигании ненависти и насилия.
RT назвал решение Ofcom возмутительным.
В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.